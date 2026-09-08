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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تهدد بالرد.. إنشاء منطقة حظر بحري عبر الخليج العربي

محسن رضائي
محسن رضائي

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن تلقت "تحذيراً واضحاً" من ضربات الصواريخ الإيرانية الجديدة في الأيام الأخيرة.
 

كما أجرت طهران "مراجعة شاملة" لموقفها العملياتي تجاه السفن والقواعد العسكرية.

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن محسن رضائي قال: "في الأيام الأخيرة، تلقت واشنطن تحذيراً واضحاً من الصواريخ الإيرانية الجديدة".

وأضاف أن إيران سترد على الحرب الاقتصادية بإنشاء منطقة حظر بحري عبر الخليج العربي تمتد إلى منطقة الحصار.

وقال إن المنطقة ستبدأ من حيث يبدأ ما أسماه "الحصار الأمريكي على إيران"، وستمتد إلى أجزاء من الخليج. وأضاف أن أي سفينة تدخل المنطقة ستُدرج على قائمة العقوبات الإيرانية.

وقال رضائي أيضاً إنه تم الاتفاق على خطة لإنشاء ممر دولي جديد عبر المياه الإيرانية والعمانية، وسيتم توقيعها في الأيام المقبلة.


أعلن البيت الأبيض أن البحرية الأمريكية قامت بإزالة الألغام من المضيق وأن حركة ناقلات النفط إلى الموانئ غير الإيرانية ستزداد.

كما ذكر أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية مستمر، واصفا هذا الإجراء بأنه محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران من خلال تقييد صادرات النفط الإيرانية.

النفط الإيرانية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي واشنطن ضربات الصواريخ طهران مراجعة شاملة القواعد العسكرية هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية محسن رضائي إيران

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