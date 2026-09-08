ميسي أم زيدان؟ مبابي يحسم اختياره في صراع أساطير الكرة الذهبية

أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الجدل بعدما كشف عن اختياراته لأعظم اللاعبين الذين توجوا بجائزة الكرة الذهبية، وصولًا إلى اختياره الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب بينهم.

وخلال فقرة للمفاضلة بين عدد من نجوم الكرة الذهبية، اختار مبابي عثمان ديمبيلي على حساب كريم بنزيما، ثم فضّله على رودري ولوكا مودريتش وكاكا.

وعندما وصل الاختيار إلى مواجهة عثمان ديمبيلي ورونالدينيو، تردد مبابي قبل أن يمنح الأفضلية للنجم البرازيلي السابق.

واختار مبابي رونالدو نازاريو «R9» على حساب رونالدينيو ويوهان كرويف وميشيل بلاتيني، قبل أن يتفوق زين الدين زيدان على رونالدو البرازيلي في اختياراته.

وفي المواجهة الأخيرة، اختار مبابي ليونيل ميسي على حساب زين الدين زيدان، ليضع نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين في صدارة اختياراته.

ويأتي اختيار مبابي لميسي في ظل استمرار النقاش حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، خاصة أن ميسي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات.