اختبارات التطبيقات التربوية للمعلمين المساعدين الجدد بالبحر الأحمر

انطلقت اختبارات برنامج التطبيقات التربوية للمعلمين المساعدين الجدد بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار استكمال متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتثبيت على وظيفة معلم.

وتأتي الاختبارات في ضوء الجهود الرامية إلى دعم وتطوير المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

أدى عدد كبير من المعلمين المساعدين الجدد من مختلف مدن المحافظة اختبارات برنامج التطبيقات التربوية حيث أُجريت الاختبارات إلكترونيًا (Online) بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة بقيادة دكتور ياسر خليل ،

وتتواصل أعمال الاختبارات حتى منتصف الشهر الجاري، بالتزامن مع انعقادها بفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للجدول المحدد للمتقدمين.

وأكد فريق عمل فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر تمنياته لجميع المتقدمين بالتوفيق والنجاح، متمنيًا لمن لم يحالفه التوفيق في هذه المرة حظًا أوفر ونجاحًا في المحاولات المقبلة.