محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن 2026 من أبنوب ويشارك المزارعين فرحة الحصاد.. ويؤكد: دعم الفلاح والارتقاء بجودة المحصول أولوية

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، موسم جني محصول القطن لعام 2026، من أحد الحقول بزمام قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب، وشارك المزارعين جانبًا من أعمال جني المحصول، بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد الفلاح المصري الـ74، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حاتم مختار، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس أبو العيون فرحات، مدير عام ري أسيوط، ويحيى أبو رحمة، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونوابه، والمهندس علي هربدي، مدير عام الشئون الزراعية، ومسئولي الإدارة الزراعية والوحدة المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال تفقده أحد الحقول التابعة للأهالي بحوض شو غبروس بزمام القرية، والبالغة مساحته فدانًا واحدًا، قدم محافظ أسيوط التهنئة للمزارعين بمناسبة بدء موسم جني القطن، متمنيًا أن يكون موسم خير وبركة على جموع المزارعين، وأن يحقق المحصول إنتاجية جيدة وعائدًا اقتصاديًا مناسبًا لهم.

وأشار إلى أن القطن المصري يتمتع بجودة وسمعة عالمية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل اتخاذ خطوات مدروسة لاستعادة مكانة القطن المصري وتعظيم الاستفادة منه، في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يعود بالنفع على الفلاح المصري ويسهم في رفع مستوى معيشته.

وأكد اللواء محمد علوان حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على دعم محصول القطن والمزارعين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم الفني والإرشادي، بما يسهم في الارتقاء بجودة المحصول وزيادة إنتاجيته وتحقيق أفضل عائد ممكن للمزارع.

ووجه المحافظ مسئولي الزراعة بتفعيل دور الإرشاد الزراعي والوصول بالخدمة الإرشادية إلى المزارع داخل الحقل، من خلال تكثيف الندوات والبرامج التدريبية والزيارات الحقلية، وتقديم الدعم الفني المستمر بشأن أساليب الزراعة والري الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول وخفض تكاليف الإنتاج.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا الموسم على مستوى مراكز المحافظة تبلغ 753 فدانًا، بمتوسط إنتاجية يتراوح بين 9 و10 قناطير للفدان الواحد، مشيرًا إلى أن الصنف المنزرع بمحافظة أسيوط هو "جيزة 98"، وأن الفترة الحالية تشهد بداية موسم الجني، تليها مراحل التوريد والتجميع خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، تابع محافظ أسيوط جانبًا من أعمال جني محصول القطن، واطلع على حالة المحصول ومراحل النضج، كما تحاور مع المزارعين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة والتوصيات الفنية التي تقدمها الأجهزة الزراعية والبحثية، بما يحافظ على جودة القطن المصري ويسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

كما استمع المحافظ إلى عدد من المشكلات والطلبات الجماهيرية لأهالي القرية، ووجه بدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وفي ختام الجولة حرص المزارعون على التقاط صورة تذكارية مع محافظ أسيوط، معربين عن تقديرهم لاهتمامه بمطالبهم وحرصه على دعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم.