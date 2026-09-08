محافظ المنيا: 13 مشروعًا تتأهل للمراحل التالية في «المبادرة الخضراء الذكية»

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تأهل 13 مشروعًا للمراحل التالية من إجمالي المشروعات التي استوفت شروط التقييم، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المبادرة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضح المحافظ أن لجنة التقييم انتهت من فحص المشروعات المستوفية للشروط، وإجراء المقابلات مع أصحابها للتعرف على تفاصيل الأفكار ومقومات تنفيذها ومدى قابليتها للتطبيق والاستدامة، مشيرًا إلى تنوع المشروعات المقدمة هذا العام، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية الابتكار والحلول الخضراء.

وأكد أن المبادرة تمثل منصة مهمة لدعم الأفكار والمشروعات القابلة للتطبيق، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وترشيد استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

لجنة التقييم

وضمت لجنة التقييم الدكتورة رحاب عبد الفتاح، منسق المبادرة بالمحافظة، والدكتورة جيهان منير مراد، والدكتور عادل زايد ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد لطفي محمد، مراقب جودة ورصد ميداني وممثل وزارة الاتصالات، ورضا محمد جاد ممثل وزارة التنمية المحلية، والمهندس مهدي علي مهني ممثل جهاز شئون البيئة، والدكتور حمدي فرغل محمد، ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومتخصص في الفيزياء النووية التطبيقية والطاقة المتجددة، والدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ودعاء شلقامي، ممثل المجلس القومى للمرأة ومدير الشئون القانونية بالمحكمة، ومصطفى هلال ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.