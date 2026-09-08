لامين يامال: دوري أبطال أوروبا هدفنا.. ولن أتوسل للكرة الذهبية

تحدث الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن طموحاته مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا يمثل الهدف الأكبر للفريق، في ظل التدعيمات الجديدة التي شهدتها صفوف برشلونة.

وقال يامال: «لا توجد دافعية أعظم من أن يكون لدينا دوري أبطال أوروبا للفوز به. قد يحدث ذلك هذا العام. انضم إلينا بعض اللاعبين العظماء، لذا سنرى إن كنا نستطيع تحقيقه».

وعن حمل شارة قيادة برشلونة في سن صغيرة، قال يامال: «إنه شرف كبير أن أكون قائدًا لبرشلونة في سن 19 عامًا. أنا ممتن جدًا لجميع زملائي في الفريق، وأنا سعيد جدًا وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق».

ويواصل يامال ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم برشلونة، بعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق خلال المواسم الأخيرة، ونجح في تحقيق العديد من الأرقام القياسية رغم صغر سنه.

وتطرق النجم الإسباني إلى المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أنه لا يرى حاجة لخوض حملة من أجل الفوز بالجائزة.

وقال: «لا أعتقد أنني بحاجة إلى حملة انتخابية للكرة الذهبية. لكل شخص الحق في التفكير بما يشاء. أنا لست هنا لأجري حملة انتخابية، ولن أتوسل لأي شيء. هذه وظيفتكم».

وأضاف: «فوزي بجائزة الكرة الذهبية لا يعتمد عليّ. العمل الذي قمنا به مع برشلونة والمنتخب الوطني كان مذهلًا. سأكون شاكرًا لزملائي في برشلونة وفي المنتخب الوطني إذا فزت بها».

ورد يامال أيضًا على حالة الجدل التي أثيرت حول تعبيرات وجهه خلال مباراة برشلونة أمام إلتشي، موضحًا أن الأمر لم يكن مرتبطًا بأي أزمة داخل الفريق.

وقال: «ضد إلتشي، لم أبدُ سعيدًا لأنه كان حارًا وكنت متعبًا. لم يكن يومي الأفضل، لكن هذا كل شيء. أنتم صنعتم 45 قصة مختلفة منه بينما كانت هناك واحدة فقط: كنت متعبًا».

وشدد نجم برشلونة على ضرورة تحمل جميع اللاعبين للضغوط إذا كان الفريق يرغب في المنافسة على البطولات، قائلًا: «أعتقد أنكم فقط بحاجة إلى النظر إلى الفرق التي فازت بكل شيء مؤخرًا. الجميع يجب أن يضغط، بغض النظر عن من أنت. إذا أردنا الفوز، يجب أن نضغط. إذا لم نفعل، سنخسر».