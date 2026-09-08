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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المجتهد يُكافأ والمخالف يُعاقب.. مدرب القناة يكشف سياسة الانضباط داخل الفريق

عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي القناة
عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي القناة
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي القناة، أن الجهاز الفني يحرص على توفير أجواء مستقرة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن اقامته بشكل كامل مع اللاعبين في مقر إقامتهم تساعده على الاقتراب منهم والتحدث معهم باستمرار، بما يسهم في تخفيف الضغوط وبناء شخصية مستقلة للفريق.

وقال عبد الناصر محمد إن المنافسة في الدوري الممتاز أسهل من دوري المحترفين من الناحية العملية، موضحًا أن دوري المحترفين يضع الفرق تحت ضغط حتمي للمنافسة على المركز الأول، بينما يحتاج الدوري الممتاز إلى الأداء برجولة ودراسة المنافسين بشكل جيد، خاصة أن عددًا كبيرًا من عناصر البطولة جاءوا في الأساس من الدرجات الأدنى.

وشدد المدير الفني للقناة على أن الفوز الأخير أمام سيراميكا كليوباترا لم يكن وليد الحظ، مؤكدًا أنه حرص على التأكيد للاعبيه بأن الانتصار جاء نتيجة الأداء الرجولي والالتزام بالتعليمات التكتيكية داخل الملعب.

وأشار إلى أن الفريق يطبق نظامًا صارمًا يضمن مكافأة اللاعب المجتهد، وفي الوقت نفسه معاقبة أي لاعب يخالف التعليمات الفنية والتكتيكية، بما يحافظ على حالة الانضباط داخل الفريق.

وأوضح عبد الناصر محمد أن الجهاز الفني نجح في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بعدما استمر 17 لاعبًا ممن ساهموا معه في الصعود، بالتزامن مع تدعيم الصفوف بضم 15 لاعبًا جديدًا من الدوري المحلي وعدد من اللاعبين الأفارقة.

وأضاف أن الهيكل الأساسي لتشكيل الفريق خلال المباريات يعتمد بصورة أكبر على عناصر القوام الذي صعد بالفريق، بوجود نحو 7 لاعبين بشكل أساسي، مع العمل على دمج عناصر الخبرة الجديدة تدريجيًا.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أهمية دور أصحاب الخبرات داخل الفريق، مشيرًا إلى أن لاعبين مثل محمد عنتر، ومحمد حمدي زكي، وعلي الفيل، ورزق، ودابش، وهلال، يقومون بنقل خبراتهم إلى اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق يسودها الحب والتجانس، وهو ما ينعكس على الأداء داخل الملعب.

عبد الناصر محمد سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز محمد عنتر محمد حمدي زكي

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