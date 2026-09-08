مدرب القناة: نستحق المكسب أمام طلائع الجيش.. ولكن الحكم كان له رأي آخر

أعرب عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي القناة، عن حزنه على نتيجة مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، منتقدًا القرارات التحكيمة لحكم اللقاء محمد عباس قابيل.

وقال عبد الناصر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا حزين على نتيجة اليوم أمام طلائع الجيش.. فريقي اليوم كان يستحق المكسب ولكن كان للحكم رأي آخر».

ووجه عبد الناصر محمد سؤال استنكاريًا لحكام المباريات، قائلًا: «عايزين نعرف أنتوا بتسمحوا بالالتحامات ولا مبتسمحوش بيها.. إحنا مش بنلعب كرة سلة علشان اللمسة تتحسب فاول».

وأردف قائلًا: «خضنا المباراة ونحن نلعب على المكسب لكي نصل إلى النقطة الثامنة ونلتحق بفرق المقدمة، ولكن للأسف أنا أشعر إننا تعرضنا للظلم في اللقاء».

وأوضح مدرب القناة أن إدارة النادي تنوي التقدم بشكوى على القرارات التحكيمية، لافتًا إلى أن هذه ليست أول مباراة نتعرض خلالها لظلم تحكيمي، حسب رأيه.