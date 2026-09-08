أسيوط.. ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة وفحص 17 طنًا توريدات غذائية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن ومصنعاتها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وصالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، خلال شهر أغسطس أسفرت عن ضبط 4086 كجم، بما يزيد على 4 أطنان، من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال 7 حملات رقابية موسعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن جهود الطب البيطري شملت كذلك فحص توريدات الجهات الحكومية، حيث تم الكشف على نحو 17,245 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بما يسهم في توفير غذاء آمن للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المجازر الحكومية بالمحافظة شهدت خلال الشهر ذاته ذبح 3061 رأسًا من الماشية تحت الإشراف البيطري الكامل، حيث تم إجراء الكشف البيطري قبل الذبح للتأكد من سلامة الحيوانات وخلوها من الأمراض، ثم الفحص عقب الذبح للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف أعمال التفتيش على الأسواق ومنافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.