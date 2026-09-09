محافظ أسيوط يوجه بسرعة توفير 4 وحدات سكنية وفرص عمل ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بسرعة الاستجابة لعدد من المطالب والاحتياجات المقدمة خلال اللقاء الدوري بالمواطنين، معلنًا اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير 4 وحدات سكنية وفرص عمل ومساعدات مالية واجتماعية لعدد من الحالات والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير كرسي متحرك لإحدى الطالبات، وذلك في إطار حرص المحافظة على التعامل المباشر مع المواطنين ورفع المعاناة عن الحالات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري ومسئولي المديريات والجهات التنفيذية، ورؤساء مراكز ومدن القوصية ومنفلوط وأبنوب والفتح وحي شرق، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ أسيوط إلى مطالب المواطنين وشكاواهم، ووجه بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث وجه بتوفير فرصة عمل وسكن مناسب لأحد المواطنين بمنطقة الوليدية، مراعاة لظروفه الاجتماعية، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة حالته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير معاش "تكافل" ووحدة سكنية مناسبة له.

كما وجه المحافظ بتقديم مساعدة مالية لإحدى الأسر الأولى بالرعاية للمساهمة في المصروفات الدراسية، نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة وخضوع أحد أفراد الأسرة لعملية جراحية، كما وافق على توفير كرسي متحرك عادي لإحدى الطالبات لمساعدتها على الحركة وتيسير احتياجاتها اليومية خلال فترة التعافي.

وأصدر اللواء محمد علوان توجيهاته بتوفير 4 وحدات سكنية للحالات والأسر الأولى بالرعاية، حيث كلف رئيس مركز ومدينة الفتح بتوفير شقة سكنية لمواطنة بمساكن عرب الكلابات، ورئيس مركز ومدينة منفلوط بتوفير شقة سكنية لأسرة أولى بالرعاية بمساكن بني عدي، إلى جانب توفير شقة سكنية لأسرة أخرى من الأولى بالرعاية بمركز الغنايم، فضلًا عن الوحدة السكنية الموجه بتوفيرها للمواطن بمنطقة الوليدية.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة عدد من الملفات الخدمية، حيث شدد محافظ أسيوط على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين بنظام العقود السنوية لدى الجمعيات، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرارهم الوظيفي وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

كما كلف مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن مستجدات أعمال الصرف الصحي وخط الانحدار بمركز الفتح، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والعمل على دفع معدلات الإنجاز.

وأكد اللواء محمد علوان أن اللقاء الدوري بالمواطنين يمثل قناة مباشرة للتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، مشددًا على أن الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية تحظى بأولوية في الاستجابة، مع سرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية لتقديم الحلول والدعم اللازم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.