السعودية تهدي جامعة الدول العربية قطعة من كسوة الكعبة المشرفة

سلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة (الحزام)، هدية للمقر الرئيسي لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في 7 سبتمبر الجاري.

كسوة الكعبة المشرفة

وتأتي الهدية في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقديرا للمكانة الدينية الرفيعة التي تمثلها الكعبة المشرفة لدى المسلمين حول العالم.

كما تعكس الهدية دعم المملكة لدور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأكيد عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع المملكة بالدول العربية الشقيقة.