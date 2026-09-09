إجلاء أكثر من 15 ألف شخص إثر وقوع انهيارات طينية وأرضية شرقي الصين

أعلنت السلطات المحلية الصينية إجلاء أكثر من 15 ألفا من سكان محافظة سويتشوان في مقاطعة جيانجشي بشرقي الصين إلى مواقع آمنة حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي إثر وقوع انهيارات طينية وأرضية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأربعاء، أنه وفقا للسلطات المحلية، تم تزويد هؤلاء السكان بمستلزمات أساسية مثل مياه الشرب والألحفة والأدوية ووسائل التعقيم.

كما تم تحويل ورشة لمعالجة الشاي في بلدة تانغهو إلى مركز مؤقت للإيواء، حيث يضم هذا المركز الآن أكثر من 800 شخص، بينما وصلت إليه مركبات محملة بالخضروات واللحوم والمياه المعبأة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي.

ويحتوي هذا المركز الآن على مناطق منفصلة للراحة وتناول الطعام وتخزين الإمدادات، مع وجود طاقم طبي لمساعدة أي شخص يحتاج إلى رعاية.

وشهدت عدة أماكن في محافظة سويتشوان بمقاطعة جيانجشي انهيارات طينية وأرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة متواصلة خلال الفترة الأخيرة. وسارعت السلطات المحلية إلى إجلاء السكان من المناطق المعرضة للكوارث الجيولوجية إلى أماكن آمنة.