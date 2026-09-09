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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف عيسي: ذهبية الجائزة الكبرى دفعة قوية لتحقيق ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس

سيف عيسي
سيف عيسي
محمد سمير

أعرب بطل مصر الاوليمبي سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى والتي اقيمت في كوريا الجنوبية مؤكدًا أن البطولة شهدت منافسة قوية نظرا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين المتميزين على مستوى لعبة التايكوندو.

وقال عيسي في تصريحات صحفية إن المنافسات كانت قوية منذ الأدوار الأولى، وهو ما تطلب تركيزًا كبيرًا في جميع المباريات، مشيرًا إلى أنه دخل هذه اليطولة ساعيا للتتويج وتحقيق هذه الميدالية الغالية.

وأضاف أن التواجد بشكل مستمر على منصات التتويج يمنحه المزيد من الدوافع لمواصلة العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق نتائج أفضل في البطولات الدولية القادمة ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وأكد بطل مصر الاوليمبي أن ما تحقق في بطولة الجائزة الكبرى يعكس قوة منتخب مصر للتايكوندو تحت قيادة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري

وأوضح أن هذا الإنجاز يؤكد حجم العمل الذي يتم داخل المنتخب خلال السنوات الماضية، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة بقوة وتحقيق الإنجازات القارية والدولية
وقدم سيف عيسي شكره لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل واللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد والنائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية وروابط الرياضية والبنك الاهلي المصري الراعي الرئيسي ومصر للتأمين على دعمهم الكبير له خلال الفترة الماضية

واختتم سيف عيسي تصريحاته بالتأكيد على أن طموحاته لن تتوقف وأنه سيواصل العمل بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية.

سيف عيسي ذهبية الجائزة الكبرى لوس أنجلوس ميدالية أولمبية منتخب مصر للتايكوندو

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