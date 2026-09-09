الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة بطل جيبوتي في دوري الأبطال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأربعاء، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب مسابقة الدوري.