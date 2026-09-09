الرئيس الفلبيني يشارك في قمة "بريكس" الـ18 بالهند

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن والسيدة الأولى ليزا أرانيتا ماركوس سيتوجهان إلى العاصمة الهندية (نيودلهي) من أجل حضور قمة مجموعة بريكس الثامنة عشرة المقررة الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ماركوس تلقى دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لحضور القمة بصفته رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).. مشيرة إلى أن الوفد المشارك في القمة سيضم كلا من وزيرة الشئون الخارجية ماريا تيريزا لازارو ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هنري أجودا ووزير المالية فريدريك جو.

وقالت المسئولة بوزارة الخارجية أنالين راتونيل إن "الرئيس الفلبيني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى ضمان بقاء شراكتنا الحديثة مفتوحة ومرنة وقادرة على تحقيق الرخاء لشعوبنا".. مشيرة إلى أنه ستتاح أيضا له فرصة شرح أولويات رابطة آسيان لأعضاء مجموعة بريكس.

وأضافت راتونيل أن القمة تعد فرصة لماركوس الابن من أجل الانخراط بشكل بناء مع الاقتصادات والأسواق الكبرى.