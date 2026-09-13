عودة البرازيلي.. بيزيرا يعتذر والزمالك يفرض شروطه

عاد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك من جديد للقاهرة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن المشاركة مع الفريق سواء في فترة الاعداد مرور بالمباريات في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

ورفض الزمالك فى وقت سابق مناقشة رحيل بيزيرا قبل عودته للقاهرة بجانب رفض مقترح يتضمن السفر إلى الإمارات لمناقشة رحيل اللاعب

ورضخ بيزيرا لشروط الزمالك وعاد للقاهرة رفقة محاميه ووكيل أعماله وكان في استقباله مسؤول العلاقات العامة بـ الزمالك داخل مطار القاهرة.

اللاعب سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي الزمالك اليوم الأحد وستتطرق إلى العقوبات التي تم توقيعها على بيزيرا بسبب غيابه بدون إذن

ستناقش الجلسة التفاصيل المالية الخاصة بالعرض الإماراتي للاعب كما سيتقدم باعتذار إلى إدارة الزمالك وجماهيره بسبب انقطاعه عن التدريبات

وسيصدر الزمالك بيانًا رسميًا عقب إنتهاء الجلسة مع اللاعب لكشف كافة التفاصيل أمام جماهير الفارس الأبيض.