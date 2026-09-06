منتخب مصر مواليد 2010 يختبر لاعبين جدد استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، بقيادة عبدالستار صبري، خطة اختبار عدد من اللاعبين الجدد، بهدف الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل الفراعنة في الاستحقاقات المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني على متابعة مجموعة جديدة من اللاعبين وتقييم مستوياتهم، ضمن خطة انتقاء أفضل العناصر قبل المشاركة في بطولة تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين مواليد 2010.

وتستضيف تونس منافسات التصفيات خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض التصفيات، من خلال منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال فترة الإعداد، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.