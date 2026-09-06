قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سينا يطرق أبواب منتخب مصر.. استدعاء جديد لموهبة جنوب سيناء إلى تجمع مواليد 2010

اللاعب إبراهيم ياسر رجب
اللاعب إبراهيم ياسر رجب
ايمن محمد

انضم نجم فريق إنبي وابن جنوب سيناء، إبراهيم ياسر رجب، الشهير بـ«سينا»، إلى تجمع منتخب مصر مواليد 2010، خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة من تحضيرات 

.
ويأتي استدعاء «سينا» ضمن استعدادات منتخب مصر مواليد 2010، قبل السفر إلى تونس نهاية الشهر الجاري، للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا، في خطوة جديدة على طريق المنافسة وإثبات الذات مع المنتخب الوطني.
ويواصل اللاعب الشاب مشواره مع فريق إنبي، وسط طموحات كبيرة بأن ينجح في مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة، ويحجز مكانه في القائمة النهائية لمنتخب مصر، ليواصل رحلة صعوده من ملاعب جنوب سيناء إلى صفوف المنتخبات الوطنية.
ويعكس الاستدعاء امتدادًا لمسيرة المواهب الرياضية التي تزخر بها جنوب سيناء، والتي تسعى إلى الوصول إلى أعلى المستويات وتمثيل المحافظة والكرة المصرية في المحافل المختلفة.
كل التوفيق لابن جنوب سيناء إبراهيم ياسر رجب «» في مشواره المقبل، مع خالص الأمنيات بأن تكون هذه الخطوة بدايةً لتحقيق حلمه الكبير بارتداء قميص منتخب مصر في الاستحقاقات المقبلة.

جنوب سيناء اللاعب سيناء قدم إبراهيم ياسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 6 سبتمبر 2026

سعر البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 6 سبتمبر 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد