سينا يطرق أبواب منتخب مصر.. استدعاء جديد لموهبة جنوب سيناء إلى تجمع مواليد 2010

انضم نجم فريق إنبي وابن جنوب سيناء، إبراهيم ياسر رجب، الشهير بـ«سينا»، إلى تجمع منتخب مصر مواليد 2010، خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة من تحضيرات

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ويأتي استدعاء «سينا» ضمن استعدادات منتخب مصر مواليد 2010، قبل السفر إلى تونس نهاية الشهر الجاري، للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا، في خطوة جديدة على طريق المنافسة وإثبات الذات مع المنتخب الوطني.

ويواصل اللاعب الشاب مشواره مع فريق إنبي، وسط طموحات كبيرة بأن ينجح في مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة، ويحجز مكانه في القائمة النهائية لمنتخب مصر، ليواصل رحلة صعوده من ملاعب جنوب سيناء إلى صفوف المنتخبات الوطنية.

ويعكس الاستدعاء امتدادًا لمسيرة المواهب الرياضية التي تزخر بها جنوب سيناء، والتي تسعى إلى الوصول إلى أعلى المستويات وتمثيل المحافظة والكرة المصرية في المحافل المختلفة.

كل التوفيق لابن جنوب سيناء إبراهيم ياسر رجب « » في مشواره المقبل، مع خالص الأمنيات بأن تكون هذه الخطوة بدايةً لتحقيق حلمه الكبير بارتداء قميص منتخب مصر في الاستحقاقات المقبلة.