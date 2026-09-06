10 محترفين الأقرب للانضمام إلى معسكر منتخب مصر في سبتمبر

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضم مجموعة كبيره من محترفي المنتخب خلال معسكر سبتمبر الجاري، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

10 محترفين هم الأقرب للتواجد في معسكر المنتخب المقبل

وتضم قائمة اللاعبين المحترفين المرشحين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر في سبتمبر الجاري، كل من:

محمد صلاح – طرابزون التركي.

عمر مرموش – توتنهام الإنجليزي.

محمد عبد المنعم – نيس الفرنسي.

إبراهيم عادل – نورشيلاند الدنماركي.

هيثم حسن – سيلتيك الإسكتلندي.

حمزة عبد الكريم – برشلونة الإسباني.

حسام عبد المجيد – لودوجوريتس البلغاري.

ـ محمود حسن تريزيجيه – الرياض السعودي.

حمدي فتحي – الوكرة القطري.

رامي ربيعة – العين الإماراتي.

كما يتم دراسة ضم عمر فايد المحترف بنادي فروزينوني الإيطالي وسيتم اتخاذ القرار النهائي هذا الأسبوع.

في سياق متصل أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تم الاستقرار على مواجهة منتخب جنوب أفريقيا ودياً، في التاسعة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وأضاف حسن ان إستاد القاهرة سيستضيف ودية منتخبي مصر وجنوب أفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر، سيخوض خلال معسكر سبتمبر الحالي، مباراتين أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر بإستاد القاهرة، ثم جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، في جوبا بجنوب السودان، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.