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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 ملايين دولار كلمة السر.. عبدالناصر زيدان يكشف كواليس رحيل بيزيرا من الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
إسلام مقلد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، تفاصيل الساعات الأخيرة في ملف رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى شباب الأهلي الإماراتي، مشيرًا إلى وجود جلسة حاسمة لإنهاء كافة التفاصيل المالية والقانونية الخاصة بالصفقة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "يعقد حسين السيد جلسة اليوم بحضور محامي الزمالك وبيزيرا، من أجل إنهاء تفاصيل رحيل اللاعب إلى شباب الأهلي".

وأضاف: "الجلسة ستتضمن تسوية المستحقات المالية والغرامات الموقعة على اللاعب بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية".

60% من قيمة الصفقة

وأوضح: "الزمالك متمسك بالحصول على 60% من قيمة الصفقة، مع حسم التفاصيل المالية والقانونية خلال جلسة اليوم".

وتابع: "النادي سيخطر بيزيرا رسميًا بالغرامات الموقعة عليه، خاصة أن الزمالك يمتلك تسجيلات تثبت غيابه عن التدريبات يوميًا بالصوت والصورة".

بيان اعتذار

وكشف عبدالناصر زيدان: "من المنتظر أن يصدر خوان بيزيرا بيان اعتذار لنادي الزمالك باللغتين العربية والإنجليزية قبل رحيله رسميًا".

وأشار إلى التفاصيل المالية للصفقة، قائلًا: "الزمالك سيحصل على 5 ملايين دولار صافيًا، بينها 3 ملايين دولار فور التوقيع، بالإضافة إلى مليون دولار حوافز إضافية".

وأضاف: "الزمالك سيحصل أيضًا على 20% من قيمة إعادة بيع بيزيرا مستقبلًا، ضمن بنود الاتفاق النهائي".

سداد قيمة الصفقة

واستكمل: "سيتم تعديل سداد قيمة الصفقة إلى أقساط، بشرط ألا تتجاوز مدة السداد 6 أشهر كاملة".

وأردف: "النادي الإماراتي سيتحمل نسبة أوليكساندريا، بالإضافة إلى النسبة التضامنية المستحقة وفق لوائح انتقالات اللاعبين الدولية".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "باحتساب جميع البنود، قد تقترب القيمة الإجمالية للصفقة من 7 ملايين دولار حال إتمام الاتفاق اليوم".

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