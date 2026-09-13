شوبير يكشف تفاصيل رحيل بيزيرا.. اعتذار للجماهير وصفقة بـ5 ملايين دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة في ملف رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب يستعد لتقديم اعتذار رسمي لجماهير القلعة البيضاء قبل إتمام إجراءات رحيله عن الفريق.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن بيزيرا اتفق مع إدارة الزمالك على إنهاء العلاقة بين الطرفين، في ظل إصرار اللاعب على الرحيل خلال الفترة الحالية.

وأشار شوبير إلى أن صفقة انتقال بيزيرا إلى أهلي دبي الإماراتي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، يتم سدادها لنادي الزمالك على 3 دفعات وفقًا للاتفاق المبرم بين الناديين.

وأضاف أن الزمالك سيحصل أيضًا على مليوني دولار إضافية خلال الموسم الأول، موضحًا أن النادي الأبيض لن يتحمل أي مستحقات أو تكاليف تخص أندية سابقة للاعب ضمن الصفقة.

وأكد شوبير عدم وجود نسبة إعادة بيع يحصل عليها الزمالك مستقبلًا، على أن يتم استكمال قيمة الصفقة وفق المواعيد المتفق عليها، والتي تتضمن دفعات مستحقة خلال شهري فبراير وأغسطس المقبلين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لإغلاق ملف بيزيرا بشكل نهائي، بعد الفترة التي شهدت حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب ورغبته في مغادرة الفريق.