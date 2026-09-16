أحمد موسى: الدولة تراجع تفاصيل الشركات الشريكة في المشروعات العملاقة.. و«بي بي» البريطانية قادرة على تجاوز أي أزمة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شركة «بي بي» البريطانية من الشركات القادرة على مواجهة الأزمات، في ظل ما تتمتع به من قوة وملاءة مالية، مشيرًا إلى أن حقوق العاملين بها محفوظة.

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد أن أي إجراءات يتم اتخاذها تجاه الشركات العاملة في المشروعات الكبرى يجب أن تكون في إطار الصالح العام، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تقوم بفحص ومراجعة تفاصيل الشركات التي تعمل بالشراكة في المشروعات العملاقة.

وشدد على أهمية التعامل مع هذه الملفات وفقًا للبيانات والإجراءات الرسمية، بما يحافظ على حقوق العاملين واستمرار المشروعات.