خطة تعليمية مرنة في لبنان لمواجهة تداعيات تضرر المدارس واستمرار أزمة النزوح

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية وضعت خطة مرنة لانطلاق العام الدراسي الجديد، عقب زيارة أجرتها إلى عدد من بلدات الجنوب، شملت محافظتي الجنوب والنبطية، للاطلاع على أوضاع المؤسسات التعليمية المتضررة.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء على قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 340 مدرسة تعرضت لأضرار جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، من بينها 17 مدرسة تضررت بشكل كلي، إلى جانب نحو 80 مدرسة لا تزال تستضيف نازحين، في ظل استمرار وجود أكثر من 300 ألف نازح لبناني، ما أدى إلى استخدام عدد من المدارس كمراكز للإيواء.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الخطة المرتقبة للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في منتصف الشهر الجاري، تتضمن عدة محاور، أبرزها الاعتماد على التعليم الحضوري للطلاب في المدارس الواقعة بعيدًا عن المناطق المتضررة، أو في المدارس التي لا تستخدم كمراكز لإيواء النازحين.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا مبادرات لدمج المدارس والاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية رغم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع التعليمي في جنوب لبنان.

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