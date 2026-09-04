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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستكون هدفا لروسيا

الكرملين
الكرملين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قال إن أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بإن أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا، ستصبح أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم /الجمعة/، عن بيسكوف قوله - "فيما يتعلق بالتقرير حول خطط إنشاء خط إنتاج صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية، فقد علمنا بهذا الأمر، ونحن نتابع المعلومات عن كثب، ونتحقق منه".

وتابع: "إن أي منشآت من هذا القبيل على الأراضي الأوكرانية ستصبح أهدافًا مشروعة لقواتنا المسلحة".

وردًا منه على سؤال، حول ظهور أي مبادرات سلام جديدة مؤخراً بشأن التسوية الأوكرانية، أجاب: "العمل مستمر، والاتصالات مستمرة".

وحول ما إذا كان الكرملين سيعلن عن أي اتصالات مع ويتكوف(ستيف، المبعوث الأمريكي) وكوشنر(جاويد صهر الرئيس ترامب) فور حدوثها، أوضح: "لن أُعلن عن أي شيء، ولكننا سنُبلغكم فور حدوث هذه الاتصالات".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن "موقف روسيا الاتحادية، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عامين في وزارة الخارجية، لا يزال ثابتاً لا يتزعزع".

وشدد أن الكرملين يرفض الاتهامات الألمانية بتورط روسيا المزعوم في حادثة طائرة لايبزيغ المسيّرة، قائلًا: "لقد لاحظنا أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا الاتحادية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. نرفض هذه الاتهامات بشكل قاطع ونعتبرها لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي حجج مقنعة".

وأشار إلى أن ألمانيا لم تتخذ أي إجراء مماثل عندما تم القبض على منفذي تفجير خط أنابيب نورد ستريم متلبسين بالجرم المشهود.

وأضاف أن "لم نسمع كلمة واحدة عن أوكرانيا من وزير الداخلية الألماني نفسه. لذلك، من الطبيعي أن تكون تصريحاته في هذا السياق غير مقنعة لنا على الإطلاق".


 

الكرملين القاهرة الإخبارية روسيا

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