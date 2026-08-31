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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: روسيا ترحب بجهود أي دولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

الكرملين
الكرملين
أ ش أ

ذكر المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب بجهود أي دولة قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.
ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنك" عن بيسكوف قوله : "نرحّب بجهود أي دولة قادرة على الإسهام في حلّ الأزمة الأوكرانية".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن كييف ليست مستعدة بعد للخضوع لنفوذ الوسطاء في مسائل حل النزاع في أوكرانيا، مضيفا أنه "في الوقت الراهن، لا يميل نظام كييف، إن صح التعبير، إلى الخضوع لنفوذ أي وسطاء".
على الصعيد الميداني أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ ضربات جماعية على منشآت لوجستية في أوكرانيا وسفن بحرية مستخدمة لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزراة الدفاع الروسية "تواصل القوات المسلحة الروسية شنّ غارات جوية جماعية على منشآت لوجستية وسفن حربية أوكرانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال اليوم، استهدفت الطائرات المسيّرة الهجومية في مقاطعة كييف مركز "دي إتش إل" اللوجستي في بلدة بوغريبي، ومركز "زاملر" للتجارة والخدمات اللوجستية في بوريسبول، الذي كان يُستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية التي تُزوّد ​​بها الدول الغربية القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "في مقاطعة أوديسا، استُهدف مركز لوجستي في نيروبايسكي، كان يُستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية التي تسلم إلى ميناء أوديسا، كما استهدفت سفينة شحن جافة تحمل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء يوجني، ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في الموانئ، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل يومي.

الرئيس الروسي دميتري بيسكوف روسيا

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