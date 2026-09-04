مش كل نهجان سببه القلب.. حسام موافي يكشف أسباب ضيق التنفس

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ضيق التنفس لا يرتبط بالضرورة بأمراض القلب، مشددًا على أهمية إجراء تقييم طبي دقيق لتحديد السبب الحقيقي وراء الأعراض.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تحديد عمر المريض وطبيعة ضيق التنفس وتوقيت ظهوره من العوامل الأساسية التي تساعد الطبيب في الوصول إلى التشخيص الصحيح.

وأشار إلى أن ضيق التنفس قد يكون ناتجًا عن مشكلات في القلب أو الرئتين أو الحجاب الحاجز، كما يمكن أن يرتبط بالجهاز العصبي أو اضطرابات كيمياء الدم والغدد الصماء، فضلًا عن العوامل النفسية.

وشدد على ضرورة معرفة تفاصيل الأعراض بدقة، خاصة ما إذا كان ضيق التنفس يظهر أثناء الراحة أو مع بذل المجهود، مثل صعود السلم، مؤكدًا أن معرفة مستوى المجهود الذي يؤدي إلى ظهور النهجان تساعد في تحديد السبب.