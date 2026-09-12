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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء تطوير مستشفى الصدر بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مشروع تطوير مستشفى الصدر بإدفو؛ للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال الجارية بالمستشفى.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

توجيه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

ووجه المهندس عمرو لاشين بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمستشفى، مع ضرورة دفع معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في سرعة دخول المستشفى للخدمة وتحقيق الاستفادة المثلى منها لخدمة أهالي مركز ومدينة إدفو.

وأوضح أن المستشفى مقامة على مساحة 900 م2، وبنسبة تنفيذ بلغت 80%، وبتكلفة 26 مليون جنيه، وتضم دورين، بالإضافة إلى 7 أسرة للإقامة الداخلية، و3 أسرة للعناية المركزة، و2 غرفة للأشعة.

كما يضم المشروع مبنى فرعيًا يحتوي على 5 أسرة لإقامة المرضى، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفى بنهاية العام الحالي.

دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات

وأكد محافظ أسوان أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز، بما يسهم في رفع كفاءة المنشأة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية أفضل لأهالي إدفو والمناطق المحيطة.

وقدم المهندس عمرو لاشين شكره وتقديره لوزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، على دعمها المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة أسوان، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حضور برلماني وتنفيذي

رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية كل من النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض، عضو مجلس الشيوخ، فضلًا عن الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد حماد، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشوقي مصطفى، رئيس مركز ومدينة إدفو.

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