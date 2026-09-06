من عدادات المغتربين إلى الخصم عند الشحن.. الكهرباء تحسم أبرز الأسئلة الشائكة

في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين حول آليات احتساب استهلاك الكهرباء والخصومات التي تظهر عند شحن العدادات مسبقة الدفع، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لضبط منظومة التوزيع ورفع دقة الفواتير، بالتزامن مع حسم الجدل بشأن عدادات المواطنين المسافرين إلى الخارج.

وأكد المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون التوزيع، أن القطاع يعمل على تسوية أوضاع عدد كبير من المباني المتصالح عليها، إلى جانب مواجهة القراءات العشوائية وتشديد الرقابة على عمليات تسجيل الاستهلاك، موضحًا في الوقت نفسه حقيقة ما يتردد بشأن سحب عدادات المغتربين وأسباب الخصم الآلي من كروت شحن العدادات مسبقة الدفع.

تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية

وأوضح الدستاوي، في تصريحات تليفزيونية، أن شركات توزيع الكهرباء تستهدف تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية رسمية، ضمن إجراءات تقنين أوضاع المباني التي حصلت على شهادات التصالح.

وقال إن شركات التوزيع تمكنت حتى الآن من تحويل نحو 605 آلاف عداد، بنسبة إنجاز بلغت 50% من المستهدف.

الكهرباء

وأضاف أن الربط الإلكتروني الموحد بين المرافق ساهم في تسريع إجراءات التحويل، إذ يمكن استكمال الإجراءات فور صدور شهادة التصالح، دون الحاجة إلى توجه المواطن لشركة الكهرباء، باستثناء الحضور لاحقًا لتوقيع العقد.

صورة حقيقية للعداد شرط إصدار الفاتورة

الكهرباء

وفي إطار مواجهة القراءات العشوائية، أكد نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون التوزيع وجود تعليمات صارمة تقضي بعدم طباعة أو إصدار أي فاتورة كهرباء دون وجود صورة فوتوغرافية حقيقية وموثقة للعداد.

وأوضح أن شركة خارجية متخصصة تتولى تصوير العدادات وتسجيل القراءات ميدانيًا، بالتزامن مع عمل فرق تفتيش تراجع البيانات وتقارنها بالواقع، بهدف ضمان دقة القراءات ومنع الأخطاء في احتساب الاستهلاك.

هل يتم سحب عدادات المغتربين؟

وحسم الدستاوي الجدل المثار حول عدادات المواطنين المسافرين إلى الخارج، نافيًا ما تردد بشأن سحب أو مصادرة العداد في حال عدم شحنه لفترات طويلة.

ووصف هذه الأنباء بأنها «شائعات مضللة»، مؤكدًا أن سفر المواطن إلى الخارج وعدم استخدامه للتيار الكهربائي لا يعني رفع العداد أو سحبه.

وأوضح أن التزام المواطن المسافر يقتصر على سداد مقابل الخدمة الثابت شهريًا، طالما لم يسجل العداد استهلاكًا فعليًا للكهرباء.

38 مليون مشترك و7 شرائح للاستهلاك

وكشف الدستاوي أن عدد المشتركين في القطاع المنزلي يصل إلى نحو 38 مليون مشترك، موزعين على 7 شرائح وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

وأوضح أن الدولة تتحمل نحو 75% من التكلفة الفعلية لاستهلاك الشريحة الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 50 كيلوواط، بينما يتحمل المواطن نحو 25% فقط من التكلفة.

ويمتد الدعم الحكومي بدرجات متفاوتة حتى الشريحة السادسة، ليصل إلى نحو 12%، في حين لا تحصل الشريحة السابعة، التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط، على دعم.

وأشار إلى أن المشتركين المنتمين إلى الشريحة السابعة يمثلون نسبة محدودة لا تتجاوز 2% من إجمالي المشتركين.

3 أسباب وراء الخصم الآلي عند شحن العداد

ومن أكثر الملفات التي تثير تساؤلات المواطنين، الخصومات التي تظهر تلقائيًا عند شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وأوضح الدستاوي أن العدادات تعمل من خلال نظام إلكتروني مغلق لا يخضع لتدخل بشري، مؤكدًا أن الخصم الآلي يتم وفق حالات محددة وليس بشكل عشوائي.

وتتمثل أبرز حالات الخصم في:

سداد الأقساط الشهرية المستحقة مقابل قيمة العداد.

تحصيل مقابل الخدمة الثابت المتراكم في حالة عدم شحن العداد لعدة أشهر.

تسوية فروق الدعم عند تجاوز استهلاك المشترك حاجز 650 كيلوواط والانتقال إلى شريحة استهلاك أعلى.

وبذلك تسعى وزارة الكهرباء إلى إحكام الرقابة على منظومة التوزيع، وتقليل الأخطاء المرتبطة بالقراءات والفواتير، بالتوازي مع تسريع إجراءات تقنين أوضاع العدادات وحسم التساؤلات التي تشغل المواطنين، خاصة ما يتعلق بعدادات المغتربين والخصومات التي تظهر عند إعادة شحن العدادات مسبقة الدفع.