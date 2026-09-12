محافظ أسوان: كوبرى إدفو العلوى يسهم فى تحسين الحركة المرورية

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كوبرى إدفو العلوى، وذلك للوقوف على حالته ومتابعة إحتياجاته من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، بما يسهم فى تحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة على الكوبرى ومداخله.

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرية الطرق بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بالكوبرى، من خلال إجراء أعمال الترميم اللازمة للرصف، بما يساهم فى رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والحفاظ على سلامة مستخدمى الكوبرى.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع كفاءة مدخل الكوبرى من الجانب الشرقى، بما يعزز من مستوى الحركة المرورية، ويحسن من المظهر العام للمدخل، ويضمن تحقيق التكامل بين أعمال الصيانة والتطوير بالكوبرى ومداخله.

الإرتقاء بشبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية

تأتى توجيهات محافظ أسوان فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، وتحسين مستوى البنية الأساسية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حركة المواطنين والمركبات، ويدعم جهود تحسين الخدمات المقدمة لأهالى مدينة إدفو والمناطق المحيطة بها.