تأييد حكم حبس موظف سنة بتهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة

قضت محكمة استأنف القاهرة ، بمعاقبة موظفب الحبس سنة بتهمة تزوير شهادة طبية للحصول على إجازة مرضية من جهة عملهورفض استئنافه

تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، الإ أنه استأنف على حكم حبسه فقضت المحكمة برفض الإستئاف وتأييد الحكم بحبسه.

وجاء فى أمر الإحالة بالقضية أن المتهم اشترك مع آخر مجهول فى ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، هو تقرير طبى منسوب صدوره لأحد المستشفيات، وكان ذلك عن طريق الاصطناع، لتقديمه لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية.

وتابع ، أن المتهم قلد شعار خاتم الجمهورية بطريق الاصطناع، كما أنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه للموظف المختص بالشركة محل عمله، محتجا بما دون به من بيانات تفيد إصابته على خلاف الحقيقة.