تضامن المنوفية: تسليم 920 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية تسليم 920 فيزا كارت جديدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

​وجاءت هذه الخطوة بإشراف صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وأحمد عزام، وكيل المديرية؛ حيث تم تسليم الكروت للجان الإدارات الاجتماعية على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة لتوزيعها فوراً على مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.

​وأكدت المديرية على شدة التوجيهات بسرعة تسليم الكروت للأهالي دون تأخير، مع توفير كافة تسهيلات الإجراءات وتقديم مختلف خدمات الرعاية والدعم المتكامل لتلك الأسر، وذلك لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه وتحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة بالمحافظة.