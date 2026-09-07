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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. فيورنتينا يقيل جروسو بعد 3 جولات

فابيو جروسو
فابيو جروسو
إسراء أشرف

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إقالة فابيو جروسو من منصب المدير الفني للفريق، بعد بداية كارثية للموسم انتهت بخسارة المباريات الثلاث الأولى في الدوري الإيطالي.

وجاء قرار الإقالة عقب سقوط فيورنتينا أمام تورينو بنتيجة 2-1، بعدما سبق أن خسر أمام روما برباعية نظيفة وفروزينوني بثلاثية دون رد، ليحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب بدون نقاط، بعدما سجل هدفًا واحدًا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ فيورنتينا التي يخسر خلالها الفريق مبارياته الثلاث الافتتاحية في الدوري الإيطالي، بينما جاء الفوز الوحيد لجروسو مع الفيولا أمام بينيفينتو بنتيجة 4-1 في الدور التمهيدي لكأس إيطاليا.

وكان جروسو، صاحب الـ48 عامًا، قد تولى قيادة فيورنتينا قبل انطلاق الموسم، إلا أن تجربته لم تستمر سوى 3 جولات، لتصبح هذه ثالث إقالة مبكرة له في مسيرته، بعدما رحل عن بريشيا عقب 3 مباريات فقط موسم 2019-2020، ثم أقيل من تدريب ليون موسم 2023-2024.

ويستعد فيورنتينا لخوض مباراته المقبلة أمام فينيسيا يوم الجمعة 11 سبتمبر، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وسط ترقب لهوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة إنقاذ الفريق من البداية المتعثرة.

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