خفض درجات القبول في الثانوي العام والخاص والخدمات بالمنوفية

وافق اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول للصف الأول الثانوي العام والفني بعدد من المدارس لاستكمال الكثافات الطلابية.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم النزول بدرجات القبول بالثانوي العام والرياضي من 232 درجة الي 230 درجة وكذا الثانوي العام خدمات من 2102 درجة الي 210 درجة والثانوي العام الخاص من 200 درجة الي 195 درجة وذلك بعدد من المدارس التي لم تستكمل الكثافات بها.

كما وافق محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول ببعض المدارس الفنية ( صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي وخدمات) وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي الفني لاستكمال كثافات الفصول ، جاء ذلك بناء علي مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن استكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بنطاق المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم التزام أقسام التعليم الثانوي بكافة الادارات التعليمية بإعادة رسم خريطة التوزيع الجغرافي لمدارس الادارة وإرسالها لادارة التعليم القثانوي بالمديرية لاستكمال اجراءات التنسيق الالكتروني.