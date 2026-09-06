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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: دعم كامل لقطاع الاستثمار وتشجيع المستثمرين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا ، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمنطقة والوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات المتعلقة بقطاع الاستثمار، كونه أحد الركائز الأساسية في عملية البناء والتنمية، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب  السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير المساعد ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ،رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ، المستشار القانوني للمحافظة ، نائب رئيس جمعية المستثمرين ، عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة ،  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مدير مديرية الطرق، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس قطاع كهرباء المنوفية ، مدير عام شؤن مكتب المحافظ ، مدير مكتب خدمة المستثمرين ،عدد من مديري الادارات المعنية بالديوان العام . 

وفى مستهل الاجتماع ، أكد محافظ المنوفية حرصه على عقد لقاءات دورية بالمستثمرين للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم والوقوف على أوجه التحديات وسبل تذليلها ، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم  وهدفنا خدمتهم وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة والمنتجة، إلى جانب دعم وتطوير المنطقة الصناعية وجعلها منارة صناعية في الدلتا وواجهة لائقة للاستثمار والصناعة،  بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وخلال الاجتماع،  تم التصديق علي قرارات محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وإضافة وتغيير النشاط ، كما تم  استعراض إجمالي  عدد المصانع والشركات  بالمنطقة والبالغ عددها  252 بما يعكس حجم النشاط الصناعي والإمكانات الاستثمارية الواعدة بها ، وكذا مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالمنطقة الصناعية  ، ومن أبرزها ( إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، الفرص الاستثمارية المتاحة ، الموقف الحالي للمحور المروري الجديد الجاري تنفيذه لربط المنطقة الصناعية بطريق مصر إسكندرية الزراعي  لتسهيل حركة الاستثمار  داخل المنطقة الصناعية ، موقف أعمال الترفيق بالمرحلة الرابعة ).

كما تناول الاجتماع ، عرض آخر مستجدات لجان متابعة وحصر المصانع المؤجرة من الباطن والتي يتم تغيير نشاطها دون الرجوع للجهاز الإداري للمنطقة ، ووجه محافظ المنوفية  بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمستثمر لتقنين أوضاعه  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذا مناقشة موقف مشروع محطة الرفع رقم 4 والإجراءات المتخذة في هذا الشأن لتحسين خدمة الصرف الصحي بالمرحلة الأولى، إلى جانب استعراض طرح إقامة 4 منافذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة للعاملين بالمنطقة الصناعية والمناطق المجاورة، واختتم الاجتماع  بعرض الميزانية العمومية والحساب الختامى للعام المالى 2024/2025 .

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتماما بتحفيز الاستثمار والمستثمرين وتحقيق التنمية اقتصادية مستدامة، لافتاً أن  الجهاز التنفيذي للمحافظة حريص على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين ودفع عجلة الإنتاج و توفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة، فيما وجه المستثمرين الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على جهوده المبذولة ودعمه اللامحدود لهم  والتواصل المباشر معهم وسعيه الدائم في تقديم التيسيرات اللازمة. 

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية اجتماع قويسنا

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