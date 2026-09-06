أحمد سعد يتصدر التريند بعد حصوله على جائزة النجم العربى في الـMurex d’Or

تصدر الفنان أحمد سعد تريند موقع X خلال الساعات الماضية، بعد حصوله على جائزة النجم العربي الجماهيري في حفل Murex d’Or 2026، الذي اقيم في لبنان، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع فوزه بالجائزة.

جاء تتويج أحمد سعد بالجائزة ضمن فعاليات الدورة الـ26 من Murex d’Or، كما تم تكريمه عن أغنيته الضاربة مكسرات، التي حققت نجاحًا وانتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

جوائز أحمد سعد في Murex d’Or

سبق وحصد أحمد سعد جوائز من حفل Murex d’Or في أكثر من دورة، تقديرًا لنجاح عدد من أغانيه خلال السنوات الماضية، ففي عام 2023، حصل أحمد سعد على جائزة أفضل أغنية عربية عن أغنيتي سايرينا يا دنيا وإيه اليوم الحلو ده، خلال حفل موريكس دور الذي أقيم في بيروت.



وفي عام 2024، حصد جائزة الأغنية العربية المتميزة عن أغنية يا عراف، التي قدمها بمشاركة أحمد زعيم ومغني الراب التونسي نوردو.

حفل موريكس دور 2026

وتحظى الدورة الـ26 من Murex d’Or باهتمام كبير، خاصة مع مشاركة عدد من نجوم الفن والدراما والغناء في فعالياتها، إلى جانب المنافسة على جوائز مختلفة في مجالات الدراما والموسيقى والغناء، وقد شارك في تقديم الحفل كل من معتصم النهار ومايا أبو الحسن، وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم لبنان والعالم العربي، إلى جانب صناع الأعمال المرشحة للفوز بالجوائز المختلفة.

