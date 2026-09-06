واشنطن تنفي مزاعم إيرانية باستهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لا صحة باستهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز.



ونقلت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، عن المتحدث باسم القيادة المركزية، أنه “لا صحة لإدعاء إيران باستهداف سفينة أمريكية في مضيق هرمز”.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت إيران ، استهداف سفينة أمريكية وصفتها بـ"المعادية" في شمال المحيط الهندي، باستخدام صاروخ كروز.





ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الجيش الإيراني قوله إن الهجوم استهدف السفينة الأمريكية في إطار عملياته العسكرية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة السفينة أو حجم الأضرار الناجمة عن الاستهداف.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن الإعلان الإيراني.