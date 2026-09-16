استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

يمكن للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» الاستعلام عن حالة بطاقة الدعم بالرقم القومي من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والضغط على «استعلام»، لتظهر حالة البطاقة والموقف الخاص بالدعم، كما يمكن متابعة بيانات الصرف من خلال الوسائل المتاحة للمستفيدين.

وبحسب أحدث المعلومات المنشورة حتى اليوم، بدأ صرف الدعم النقدي عن شهر سبتمبر 2026 للمستفيدين، وهو ما يجعل الاستعلام عن حالة البطاقة وقيمة الدعم من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المستفيدون حاليًا، خاصة الراغبين في التأكد من إتاحة مستحقاتهم قبل التوجه إلى وسيلة الصرف.

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كيف يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2026؟

يمكن الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» بالرقم القومي من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ تتيح الخدمة للمستفيد معرفة حالة البطاقة وموقف الاستحقاق إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التضامن الاجتماعي، وفقًا لآلية الاستعلام المنشورة عبر بوابة البرنامج.

وتتضمن عملية الاستعلام إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة الدعم، ثم اختيار زر «استعلام»، وبعد ذلك تظهر البيانات المتعلقة بالمستفيد وحالة البطاقة والموقف الخاص بالدعم، وهو ما يوفر وسيلة مباشرة لمعرفة حالة الاستحقاق إلكترونيًا.

ما خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يمكن إجراء الاستعلام من خلال الخطوات الآتية.

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر «استعلام».

بعد تنفيذ الخطوات تظهر حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة، إلى جانب البيانات الخاصة بالدعم في حال نزوله.

وتوضح بوابة البرنامج أن خدمة الاستعلام تعتمد على الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل» أو «كرامة»، وتتيح الاطلاع على بيانات البطاقة والمبلغ المستحق وفق البيانات الظاهرة للمستفيد.

هل نزل معاش تكافل وكرامة 2026؟

بدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر 2026، وفق أحدث ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، ويستطيع المستفيدون متابعة موقف الدعم من خلال الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي، إلى جانب استخدام وسائل الصرف المتاحة لهم. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم عن سبتمبر لـ4.7 مليون أسرة بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبذلك يمكن للمواطن الذي يريد معرفة ما إذا كانت مستحقاته قد أصبحت متاحة أن يدخل إلى بوابة الاستعلام، ويكتب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم يضغط على «استعلام» لمعرفة موقف البطاقة والدعم.

هل توجد زيادة في معاش تكافل وكرامة 2026؟

لم تعلن الحكومة أو وزارة التضامن الاجتماعي عن أي زيادات جديدة في معاش «تكافل وكرامة» خلال عام 2026، وفق أحدث المعلومات المنشورة قبل بدء صرف سبتمبر 2026، ويُصرف الدعم بالقيم المقررة للمستفيدين ما لم يصدر قرار رسمي جديد بخلاف ذلك.

وكانت آخر زيادة تمت في شهر أبريل 2025 بنسبة 25% بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والموازنة الحالية تبلغ نحو 54 مليار جنيه سنويًا، وعدد المستفيدين منها حوالي 4.7 مليون أسرة، قرابة 18 مليون مواطن.

إزاي أعرف القبض نزل ولا لا تكافل وكرامة؟

يمكن معرفة ما إذا كان معاش «تكافل وكرامة» قد نزل أم لا من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بإدخال الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على زر «استعلام».

وبعد تنفيذ الاستعلام تظهر حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة، وقيمة الدعم في حال نزوله، وهو ما يساعد المستفيد على معرفة موقفه قبل التوجه إلى وسيلة الصرف.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن بوابة البرنامج مخصصة للاستعلام عن موقف بطاقات «تكافل وكرامة» وتسجيل الشكاوى، مع إتاحة الاستعلام باستخدام الرقم القومي لصاحب البطاقة.

ما طرق أخرى للتأكد من صرف تكافل وكرامة؟

يمكن للمستفيد التأكد من وجود الرصيد من خلال عدد من الوسائل الواردة في بيانات البرنامج، ومنها ماكينات الصرف الآلي «ATM»، حيث يمكن الذهاب إلى أي ماكينة صرف آلي وتجربة الفيزا «ميزة» للتأكد من وجود الرصيد.

كما يمكن الاتصال بالخط الساخن لبرنامج «تكافل وكرامة» على رقم 19680 للاستفسار، أو التوجه إلى أقرب مكتب بريد للاستعلام والصرف.

وتدرج وزارة التضامن الاجتماعي رقم 19680 باعتباره الخط الساخن الخاص بـ«تكافل وكرامة» ضمن بيانات التواصل الرسمية المنشورة على موقع الوزارة.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة الآن؟

تختلف قيمة الدعم النقدي وفقًا لنوع البرنامج وعدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها، وفق الضوابط التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة بنسبة 25%.

ويبلغ متوسط قيمة دعم «تكافل وكرامة» نحو 900 جنيه شهريًا للأسرة، بحد أدنى 700 جنيه، بينما قد يصل الحد الأقصى للدعم الموجه للأسرة الواحدة إلى 4000 جنيه في حال استحقاق عدة برامج وفئات معًا.

ويبدأ الحد الأدنى من 700 جنيه للأسرة المستفيدة، بينما يبلغ المتوسط حوالي 900 جنيه شهريًا، والحد الأقصى يصل إلى 4000 جنيه شهريًا للأسرة الواحدة وفقًا لتعدد الفئات المستحقة، مثل الجمع بين «تكافل وكرامة» لعدة أفراد أو حالات محددة.

ما رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة؟

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة» للاستعلام عن موقف بطاقة الدعم باستخدام الرقم القومي، كما تتيح تسجيل الشكاوى والتظلمات الخاصة بالمستفيدين. وتظهر في خدمة الاستعلام بيانات الرقم القومي واسم المواطن ورقم البطاقة ونوع الكارت والحالة والسبب والمبلغ المستحق وفق البيانات المتاحة على البوابة.

وللتواصل بشأن البرنامج، يمكن استخدام الخط الساخن «19680» المخصص لخدمات «تكافل وكرامة»، وهو الرقم المدرج حاليًا ضمن وسائل التواصل الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

كيف تقدم المرأة المتزوجة على استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» بالرقم القومي من المنزل عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال استخدام بياناتها المسجلة في البرنامج.

وتبدأ خطوات الاستعلام بالدخول إلى بوابة «تكافل وكرامة» الإلكترونية، ثم إدخال الرقم القومي الخاص بها، والمكون من 14 رقمًا من اليسار إلى اليمين، في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على «استعلام».

بعد ذلك تظهر حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة، إلى جانب قيمة الدعم في حال نزوله، بما يتيح للمستفيدة معرفة موقف البطاقة والاستحقاق إلكترونيًا.

ماذا تفعل في حال وجود شكوى أو تظلم بشأن تكافل وكرامة؟

في حال وجود شكاوى أو تظلمات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 1968 أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتيح بوابة «تكافل وكرامة» كذلك خدمة تسجيل الشكاوى إلى جانب خدمة الاستعلام عن موقف البطاقات.

ومع بدء صرف مستحقات سبتمبر 2026، تظل خدمة الاستعلام بالرقم القومي هي الطريق الإلكتروني المباشر لمعرفة حالة بطاقة «تكافل وكرامة» وموقف الدعم، بينما يمكن للمستفيدين استخدام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المتاحة للحصول على المستحقات وفق البيانات الخاصة بكل بطاقة.