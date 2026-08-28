اِلحق قدم.. كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل لطلاب تكافل وكرامة

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الاستفادة من منحة علماء المستقبل للعام الجامعي 2026/2027، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، في إطار إتاحة فرص تعليم جامعي متميزة للطلاب المتفوقين من الفئات المستحقة للدعم، وفتح المجال أمامهم للالتحاق بعدد من الجامعات الأهلية في تخصصات ترتبط باحتياجات سوق العمل وأولويات الدولة.

منحة علماء المستقبل 2026

ويبدأ التقديم للمنحة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباح غد السبت 29 أغسطس 2026، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وذلك إلكترونيا من خلال المنصة الرسمية المخصصة لاستقبال طلبات الطلاب.

منحة علماء المستقبل 2026

وتستهدف منحة علماء المستقبل الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، إلى جانب الطلاب الذين سبق إعفاؤهم من المصروفات الدراسية بقرار من وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026.

وتتيح المنحة للطلاب المقبولين فرصة الدراسة بالجامعات الأهلية المشاركة والحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من التخصصات العلمية التي تستهدف الدولة دعمها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح بين مختلف المحافظات.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو دعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم، إلى جانب الاستثمار في الطلاب المتفوقين وإعداد كوادر علمية قادرة على المشاركة في خطط التنمية المستدامة.

شروط التقديم لمنحة علماء المستقبل 2026

حددت وزارة التعليم العالي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في التقدم للمنحة، وتشمل:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون من الطلاب المتفوقين دراسيا.

أن يكون مستفيدا من مبادرة تكافل وكرامة، أو من الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية من جانب وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026.

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2025/2026.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد تعرض للفصل الأكاديمي أو التأديبي من أي مؤسسة تعليمية.

اجتياز اختبار القبول الذي يتم تنظيمه عقب مرحلة الترشيح الأولي.

ألا يكون الطالب حاصلا في الوقت نفسه على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى.

استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة من خلال المنصة الإلكترونية.

التوقيع على إقرار التقدم للمنحة من جانب الطالب وولي الأمر.

منحة علماء المستقبل 2026

التخصصات المتاحة في منحة علماء المستقبل

تشمل المنحة عددا من التخصصات العلمية والمجالات التي ترتبط باحتياجات الدولة، ومن أبرزها:

الطب.

الهندسة.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

التمريض.

الطب البيطري.

الفنون التطبيقية.

الفنون والتصميم.

الزراعة.

السياحة والفنادق والآثار.

ويتم توزيع المنح وفقا للتوزيع الجغرافي، بما يضمن إتاحة الفرص للطلاب في مختلف المحافظات، مع مراعاة التخصصات والكليات المتاحة في كل نطاق جغرافي.

رابط التقديم على منحة علماء المستقبل 2026

يتم التقديم للمنحة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لمنحة علماء المستقبل:

https://futurescholars.mohesr.gov.eg

ويبدأ الطالب عملية التسجيل باستخدام الرقم القومي كاسم مستخدم، إلى جانب كلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ويتم استبعاد الطلبات التي تتضمن بيانات غير مكتملة، أو التي يثبت عدم صحة المعلومات الواردة بها أو عدم تطابقها مع المستندات الرسمية.

موعد التقديم لمنحة علماء المستقبل 2026

يفتح باب التقديم اعتبارا من الساعة 11 صباح السبت 29 أغسطس 2026، ويستمر استقبال الطلبات حتى الساعة 5 مساء الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للتقديم واستكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة خلال الفترة المعلنة.

اختبار القبول لمنحة علماء المستقبل

بعد إعلان الترشيح المبدئي، يخضع الطلاب المرشحون لاختبار قبول يتم تنظيمه من خلال منظومة التنسيق.

ويقتصر استكمال إجراءات الالتحاق بالمنحة على الطلاب الذين يجتازون اختبار القبول بنجاح، بينما يتم استبعاد الطالب الذي لا يحضر الاختبار من إجراءات القبول.

كما يلغى الترشيح تلقائيا في حالة ثبوت عدم صحة أي من البيانات أو المستندات التي قدمها الطالب أثناء التقديم.

منحة علماء المستقبل 2026

حالات إلغاء منحة علماء المستقبل

تتضمن القواعد المنظمة للمنحة عددا من الحالات التي تؤدي إلى إلغائها، ومن بينها انقطاع الطالب عن الدراسة دون الحصول على إذن أو وجود سبب مقبول، أو صدور قرار تأديبي بحقه من الجامعة، أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية.

كما يمكن إلغاء المنحة إذا ثبت تقديم الطالب معلومات أو مستندات غير صحيحة بهدف الحصول عليها.

وفي بعض الحالات يمكن النظر في الأسباب والمبررات التي يقدمها الطالب كتابة، وفقا لما تقرره الجهات المسؤولة عن تنفيذ المنحة.