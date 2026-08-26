زيلينسكي يمنح إيلون ماسك وسام الحرية

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منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء وسام الحرية للميلياردير الأمريكي إيلون ماسك، رائد الأعمال والمهندس ورئيس شركتي سبيس إكس وتسلا.

وذكر الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية أن ذلك يأتي تقديرا لإسهامات ماسك الشخصية المتميزة في حماية الأرواح والحريات وتعزيز العلاقات بين شعبي أوكرانيا والولايات المتحدة.

وكان إيلون ماسك، قد صرح في فبراير الماضي، بأن الإجراءات التي اتخذتها شركته لمنع روسيا من استخدام ستارلينك دون إذن قد أثمرت نتائج ملموسة.

وفي حديثه للصحفيين، قال فولوديمير زيلينسكي "إن أوكرانيا تواصل المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إمكانية استخدام نظام ستارلينك للأقمار الصناعية فوق الأراضي الروسية لدعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية".