يترقب طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026 إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026، بالتزامن مع انتهاء امتحانات طلاب النظام الجديد اليوم الخميس، وسط حالة من الترقب لمعرفة موقفهم النهائي من النجاح والانتقال إلى مرحلة التنسيق والالتحاق بالجامعات والمعاهد.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وتتصدر نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 محركات البحث خلال الساعات الحالية، مع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول موعد ظهور النتيجة، ورابط الاستعلام عنها، وطريقة الحصول عليها إلكترونيا فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن موعدا محددا ورسميا لإعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026، حيث ترتبط إتاحة النتيجة بالانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة داخل الكنترولات.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026 خلال أيام قليلة من انتهاء أعمال التصحيح، وفقا لما يتم الانتهاء إليه من إجراءات المراجعة وتجميع النتائج، على أن يتم اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل إتاحتها للطلاب.

متى تظهر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026؟

تعمل كنترولات الثانوية العامة على استكمال الإجراءات الخاصة بامتحانات الدور الثاني، تمهيدا للبدء في تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات ومراجعتها قبل اعتماد النتيجة.

ومن المقرر أن تكشف وزارة التربية والتعليم عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 في بيان رسمي، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، على أن يتم إعلان النتيجة إلكترونيا للطلاب في مختلف المحافظات.

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

ومن المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026، عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

وتأتي خطوة اعتماد النتيجة قبل إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بما يتيح للطلاب معرفة موقفهم النهائي من النجاح والانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات القبول بالتعليم الجامعي.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

درجات الدور الثاني للثانوية العامة 2026

وبحسب القواعد المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، يحصل الطالب الذي يؤدي امتحان الدور الثاني على 50% من الدرجة المقررة للمادة التي أدى الامتحان فيها، وذلك بالنسبة للطلاب الذين يدخلون الدور الثاني وفقا للقواعد المعتادة.

ويستثنى من ذلك الطلاب الذين لديهم أعذار مقبولة رسميا من وزارة التربية والتعليم، وتم السماح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الكاملة، وفقا للضوابط والقرارات المنظمة لذلك.

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

من المقرر إتاحة نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميا.

ويمكن للطلاب متابعة تفعيل رابط النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم:

https://g12.emis.gov.eg/

ويتم الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس، بعد تفعيل خدمة إعلان نتيجة الدور الثاني على الموقع.

الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة إلكترونيا فور إتاحتها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ثم اختيار خدمة نتيجة الثانوية العامة، وإدخال رقم الجلوس، والضغط على خيار الاستعلام.

وتظهر للطالب بيانات النتيجة والدرجات التي حصل عليها في المواد التي أدى امتحانها، إلى جانب موقفه النهائي من النجاح.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

هل نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 مجانية؟

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا دون الحاجة إلى دفع رسوم للاستعلام عنها.

وينصح الطلاب وأولياء الأمور بالاعتماد على الموقع الرسمي للوزارة عند ظهور النتيجة، وعدم التعامل مع الروابط غير الرسمية أو المواقع التي تدعي توفير النتيجة قبل إعلانها من جانب الوزارة.

موعد انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

اختتم طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد امتحانات الدور الثاني اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

أما طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، فتستمر امتحانات الدور الثاني الخاصة بهم حتى يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان الأحياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق، وطلاب شعبة علمي رياضة امتحان الاستاتيكا.

كما تنتهي امتحانات الدور الثاني لطلاب مدارس المكفوفين يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، بأداء امتحان التاريخ ورقة ثانية.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

بعد اعتماد النتيجة وإتاحتها رسميا، يستطيع الطالب الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار خدمة نتيجة الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

الاطلاع على الدرجات والموقف النهائي للطالب.

وبذلك تظل نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 مرتبطة بانتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة واعتمادها رسميا، على أن تعلن وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لظهورها فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.