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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل التعليم بالغربية: انتظام لجان الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة.. ولا شكاوى من الطلاب

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، فى يومها السادس، لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى مادتى الفيزياء والتاريخ، داخل 10 لجان على مستوى المحافظة.

 

دعم محافظة الغربية 

كان اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، أكد ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع استمرار التنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتأمين الصحي والتموين ومرفق الإسعاف وشركتي كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ورؤساء المدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات ودعم انتظام الامتحانات حتى نهايتها.

تفعيل غرف العمليات والطوارئ 

فيما أوضح ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن 10 لجان امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر، تستقبل 8612 طالبًا وطالبة خلال فترة امتحانات الدور الثانى، إلى جانب تجهيز 19 استراحة للملاحظين ورؤساء اللجان، بواقع 10 استراحات للرجال و9 للسيدات، بطاقة استيعابية تبلغ 424 سريرًا، مع مراجعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والصيانة والتهوية والإضاءة.

 

تيسير خدمات اللجان 

وقال وكيل الوزارة إن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية مربوطة مع غرف فرعية بالإدارات التعليمية، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، مؤكدًا الالتزام بمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تستخدم في أعمال الغش، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي لجان امتحانات الثانوية العامة الطلاب والطالبات الثانوية العامة

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