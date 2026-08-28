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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يُعزي شعب وحكومة النرويج في وفاة الملك هارالد الخامس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التعازي إلى حكومة وشعب مملكة النرويج الصديقة، والعائلة الملكية، في وفاة جلالة الملك هارالد الخامس، ملك النرويج.

وأعرب الرئيس السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديره الكبير للقائه بالملك الراحل في العاصمة النرويجية أوسلو خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤، محتفظاً بذكرى حفاوة الاستقبال والنقاش الثري الذي جمعهما حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، إلى جانب التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي: أتقدم بخالص العزاء إلى حكومة وشعب مملكة النرويج الصديقة في وفاة جلالة الملك هارالد الخامس، ملك النرويج. 

وأضاف الرئيس السيسي: أتذكر بكل تقدير لقائي بجلالة الملك الراحل في العاصمة أوسلو في ديسمبر ٢٠٢٤، وحفاوة استقبال جلالته، وأعتز كثيراً بالنقاش الثري الذي أجريته مع جلالته آنذاك حول العلاقات المصرية النرويجية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وختم قائلا: أجدد عزائي للعائلة الملكية النرويجية، ولشعب حكومة مملكة النرويج الصديقة في مصابهم الأليم، داعياً الله أن يتغمد الملك الراحل بواسع رحمته.
 

الرئيس السيسى يدعو ملك النرويج لزيارة مصر وحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير - اليوم السابع
السيسي خالص التعازي النرويج وفاة جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج

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