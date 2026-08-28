خالد الغندور ينتقد إيقاف مدرب الشرقية إنبي: عايز تعمل نظام وحد المعايير على الكل

انتقد الإعلامي خالد الغندور قرار إيقاف محمد بركات، مدرب الشرقية إنبي، لمدة 4 مباريات، على خلفية تصريحاته تجاه حكم إحدى مباريات الفريق.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد بركات مدرب الشرقية إنبي تم إيقافه 4 مباريات عشان قال للحكم أنت مش فاهم قانون، وطبعًا غير مقبول ولا يصح ولا يليق، وطبعًا ده فعل مشين».

وأضاف الغندور: «ودي نفس اللوائح بتاعة الموسم الماضي، عايز تعمل نظام وحد المعايير على الكل، أتمنى تكون الرسالة وصلت».

وأكد الإعلامي أن اعتراضه لا يتعلق بتطبيق اللائحة على بركات، وإنما بضرورة تطبيق المعايير واللوائح نفسها على جميع الأطراف دون استثناء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في القرارات.