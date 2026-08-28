قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تساؤلات برلمانية حول آليات تنفيذ المحافظين لتكليفات الرئيس بالنزول للشارع
انجاز طبي بجامعة الزقازيق.. استئصال ورم ضخم من صدر طفلة
حلم العمر تحول لـ مأتم | حادث مروري يخطف طبيب الأسنان الشاب قبل افتتاح عيادته بملوي بالمنيا .. صور
من عجز 6 آلاف ميجاوات إلى أحمال تجاوزت 40 ألفًا.. بالأرقام كيف أعادت مصر بناء قطاع الكهرباء؟
قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وزد في الدوري المصري
ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في شمال نيبال لـ 489 شخصا
تظهر في الميدان.. الدفاع الإيرانية: أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية
مرونة في تغيير المسار.. خبير يكشف طريقة حساب مجموع البكالوريا وفرص التحسين
هل يهاجم الرجال الخضر الصغار حلف الناتو من الداخل؟.. مخاوف غربية من سيناريو قرم جديد
اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2026.. الأوراق المطلوبة والأسعار وأماكن مكاتب الاشتراكات
صلاح يكتب أول فصول الحكاية في تركيا.. هدف عالمي وجائزة مبكرة في ليلة استثنائية
هل السالمونيلا تأتي من البيض والدواجن؟.. الصحة تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني يطالب بمنصة حكومية لكشف موقف المشروعات العقارية وحماية أموال المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد   -  
عبد الرحمن سرحان

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالقطاع العقاري، خاصة ما يتعلق بحماية أموال المواطنين، وضمان احترام التعاقدات، والتزام شركات التطوير العقاري بمواعيد التسليم وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، بما يعزز الثقة في السوق ويحمي مدخرات الأسر المصرية.

التطوير العقاري

وأكد " الصالحي " أن التوجيهات الرئاسية بشأن القطاع العقاري تستحق كل الإشادة، لما تحمله من رسالة واضحة بأن حماية المواطن والحفاظ على مدخراته يجب أن تكون في مقدمة أولويات العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وترتبط بها قطاعات واسعة من الصناعة والتشييد والنقل والخدمات وفرص العمل.

وقال: إن احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم لا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما مجرد إجراءات قانونية، وإنما باعتبارهما أساسًا لاستقرار السوق واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا ضرورة الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى وضع آليات استباقية تمنع التعثر وتحمي حقوق المشترين.

5 تساؤلات للنواب

وطرح عضو مجلس النواب 5 تساؤلات جديدة وغير تقليدية أمام الحكومة وهى:

أولًا: هل تدرس الحكومة إنشاء منصة رقمية موحدة للمشروعات العقارية توضح موقف كل مشروع من التراخيص ونسب التنفيذ والمرافق ومواعيد التسليم، بما يسمح للمواطن باتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات موثقة؟

ثانيًا: ما مدى إمكانية تطبيق تصنيف ائتماني وفني للمطورين العقاريين وفق سجلهم في التسليم وجودة التنفيذ والالتزام بالتعاقدات، وإتاحته للمواطنين قبل التعاقد؟

ثالثًا: هل يمكن إنشاء نظام إنذار مبكر للمشروعات المتعثرة يرصد انخفاض معدلات التنفيذ أو تأخر المرافق، مع التدخل الحكومي المبكر قبل تفاقم الأزمة؟
رابعًا: ما خطة الحكومة لضمان عدم إعلان أو طرح مشروعات جديدة من جانب الشركات المتعثرة إلا بعد معالجة أوضاع المشروعات القائمة وحماية حقوق الحاجزين؟

خامسًا: هل تدرس الحكومة إنشاء آلية ضمان أو حساب حماية لمدفوعات الحاجزين في المشروعات الكبرى، تضمن توجيه أموال العملاء إلى مراحل التنفيذ الفعلية؟.

وأكد " الصالحي " أن التنفيذ الجاد للتكليفات الرئاسية سيحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها حماية مدخرات المواطنين، ورفع كفاءة السوق العقارية، والحد من النزاعات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الثقة في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

البرلمان النواب مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

ترشيحاتنا

حملات مكثفة وتحركات ميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد: استعدادات لأولمبياد الشركات

حملات مكثفة وتحركات ميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد: استعدادات لأولمبياد الشركات

الكابتن عماد النحاس

عماد النحاس سعيد بفوز المصري والوقت ما زال مبكرًا للحكم على اللاعبين الجدد

عقب فوزه بأفضل لاعب محمود حمادة أهدي الفوز بالمباراة لجماهير المصري العظيمة

عقب فوزه بأفضل لاعب.. محمود حمادة: أهدي الفوز بالمباراة لجماهير المصري

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد