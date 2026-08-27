محافظ الوادي الجديد: صرف 11.2 مليون جنيه منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة، اعتبارا من اليوم ولمدة شهر ، بواقع 1500 جنيه لكل عامل؛ والتى يستفيد منها 7479 عاملا من أبناء المحافظة، بإجمالي 11.218 مليون جنيه ، وذلك في إطار استمرار دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة وتوفير سبل الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة لها.

وأوضح الأستاذ أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالمحافظة، أن المديرية تتابع انتظام صرف المستحقات بالتنسيق مع مكاتب البريد، وتعمل على تذليل أي صعوبات تواجه المستفيدين طوال فترة الصرف؛ بالتوازي مع تكثيف حملات الحصر والتسجيل بالمواقع الإنشائية وشركات المقاولات بمختلف مراكز المحافظة، والتوعية بأهمية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنصة الإلكترونية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الرعاية والدعم.