زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة مصراتة في ليبيا

أفاد مركز رصد الزلازل الليبي بوقوع زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة مصراتة بليبيا.

وقبل يومين، شعر سكان مناطق واسعة في سوريا ولبنان بهزة أرضية، شملت حلب وإدلب ودير الزور والحسكة وسهل الغاب والرقة " في سوريا" وطرابلس وعكار وشعر بها بعض المواطنين في بيروت في لبنان، وذلك بالتزامن مع شعور سكان في مناطق من جنوب تركيا بالهزة.

وأفادت وكالة أنباء رويترز بوقوع زلزال بلغت قوته 5.1 درجة ضرب شرق تركيا، أمس الخميس، وفقًا لبيانات أولية.

وتُعد تركيا من أكثر الدول تعرضًا للنشاط الزلزالي في المنطقة، بسبب وقوعها عند التقاء عدة صفائح تكتونية وامتداد عدد من الصدوع النشطة عبر أراضيها. وتشهد مناطق شرق وجنوب شرق البلاد بصورة متكررة هزات أرضية متفاوتة القوة.

وتأتي الهزة الأخيرة بقوة 5.1 درجة في ظل استمرار النشاط الزلزالي في تركيا، بعد زلزال بقوة 4.9 درجة سجلته البيانات الدولية قرب منطقة سائمبيلي في ولاية أضنة يوم 21 سبتمبر 2026، بعمق نحو 10 كيلومترات، مع تقديرات تشير إلى محدودية آثاره الإنسانية.

وتحظى الزلازل في تركيا باهتمام واسع منذ زلزالَي فبراير 2023 المدمرين في جنوب البلاد، اللذين تسببا في خسائر بشرية ومادية ضخمة، وأعادَا التأكيد على مخاطر النشاط الزلزالي وضرورة الالتزام بمعايير البناء والاستعداد للطوارئ.