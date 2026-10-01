تراجع عائد سندات الخزانةالأمريكية أجل 10 سنوات بعد بلوغه أعلى مستوياته في 24 عامًا

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتخلى عن بعض المكاسب الحادة التي سجلتها مؤخرًا، والتي دفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لأسعار فائدة التمويل العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، سجل مستوى غير مسبوق منذ أبريل 2002، قبل أن يتراجع بأكثر من 4 نقاط أساس ليصل إلى 5.251%. كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.61%، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 24 عامًا (علمًا بأن أسعار السندات وعوائدها تتحرك في اتجاهين متعاكسين).

وعزا خبراء أسواق المال هذا التراجع إلى وجود حالة من "الإنهاك" في سوق السندات بعد قفزة بلغت 50 نقطة أساس في غضون 18 يوم تداول، وذلك عقب تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، كيفين وارش، في ندوة جاكسون هول بشأن حتمية رفع أسعار الفائدة. وتوقع محللون أن يكون وصول العوائد إلى مستوى 5% مؤقتًا، مشيرين إلى أن الهبوط لمستويات 4.5% - 4.75% يظل مشروطًا بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة الإيرانية وإنهاء الحرب، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار التوترات سيشكل معضلة مستمرة لعوائد السندات.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت تكاليف الاقتراض الحكومي صعودها المستمر منذ أشهر، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من غياب الإرادة السياسية لمعالجة العجز المالي، بالتزامن مع استمرار التضخم العنيد فوق المستهدفات، وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وفي هذا السياق، أكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصادات الكبرى باتت تواجه تحديات مستمرة تتمثل في تضخم العجز وارتفاع مصاريف الفوائد، وهي أزمات كانت ترتبط تاريخيًا بالأسواق الناشئة المتعثرة ديونها.

وفي أسواق السندات الدولية الأخرى، بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية 3.126%، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف التسعينيات، مدفوعًا بالضغوط التي يواجهها الدين الياباني جراء ضعف الين ورفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

وفي منطقة اليورو، تجاوز عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستوى 3.6%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2008، قبل أن يتراجع طفيفًا إلى 3.58%. وفي سياق متصل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.925%، وصعد عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.706%، في حين سجل عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات زيادة بمقدار 5 نقاط أساس ليبلغ 5.483%.