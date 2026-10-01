خبير مصرفي يحذر من خطورة ضح الأموال في منصات الاستثمار الوهمية

حذر هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، من الانسياق وراء أوهام الثراء السريع وضخ الأموال في منصات الاستثمار الوهمية، مؤكداً أن هذه المنصات موجودة منذ فترة وتتكرر التحذيرات منها بسبب انتشار إعلاناتها المتزايد على شبكة الإنترنت.

وأوضح أبو الفتوح، خلال مداخلة عبر «zoom»، ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة قناة «dmc»، أن الخدعة تبدأ دائماً باستدراج المواطنين عبر مبالغ مالية قليلة يتم سحبها منهم، في مقابل حصولهم على مكاسب قليلة في البداية لكسب ثقتهم.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الأمر ينتهي دائماً بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة، داعياً الجميع إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجذاب لتلك الإعلانات.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر تحذيراً رسمياً للمواطنين من الانجراف وراء منصات الاستثمار الوهمية وأوهام الثراء السريع التي تنتهي بالنصب على المواطنين.