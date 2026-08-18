قونيا سبور لا يستسلم.. لماذا يتمسك الأهلي بإمام عاشور ويرفض العرض التركي؟

لم يغلق نادي قونيا سبور التركي ملف التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي رغم الرفض المتكرر من جانب إدارة القلعة الحمراء بعدما جدد النادي التركي محاولاته للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل تمسكه بالتعاقد معه لتدعيم خط وسطه.

وتحرك قونيا سبور أكثر من مرة خلال الأيام الماضية بعدما بدأ عرضه المالي بقيمة 3 ملايين دولار إلى جانب 500 ألف دولار كامتيازات وحوافز قبل أن يرفع المقابل إلى 4 ملايين و250 ألف دولار في محاولة لإقناع الأهلي بالتخلي عن أحد أهم عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم التطور اللافت في العرض المالي فإن موقف الأهلي يبدو أكثر صرامة بعدما اتخذت إدارة النادي قرارًا واضحًا بإغلاق الباب أمام رحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية وعلى رأسهم إمام عاشور الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

الأهلي يحسم موقفه من إمام عاشور

وترى إدارة الأهلي أن التوقيت الحالي لا يسمح بالتفريط في أي من الركائز الأساسية خصوصًا أن الفريق يستعد لانطلاق الموسم الجديد بعد فترة إعداد شهدت تغييرات عديدة على مستوى القائمة.

ويأتي موقف النادي في ظل رغبة إدارة الكرة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم الدخول في دوامة البحث عن بدائل قبل أيام قليلة من بداية المنافسات الرسمية.

وبحسب مصدر داخل الأهلي فإن إدارة النادي لا تتعامل مع عرض قونيا سبور باعتباره مجرد مفاوضات مالية يمكن الوصول فيها إلى نقطة اتفاق وإنما ترى أن الأولوية في الوقت الحالي هي الحفاظ على استقرار الفريق ولذلك لا توجد رغبة في فتح باب التفاوض من الأساس.

لماذا رفض الأهلي عرض الـ4.25 مليون دولار؟

ورغم وصول العرض التركي إلى 4 ملايين و250 ألف دولار فإن الرقم لم يكن كافيًا لتغيير موقف الأهلي خاصة أن إدارة النادي ترى أن القيمة الفنية لإمام عاشور تتجاوز العائد المالي المنتظر من بيعه في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في ظل اعتماد الجهاز الفني على اللاعب باعتباره أحد أبرز الحلول في وسط الملعب إلى جانب قدرته على صناعة الفارق هجوميًا والمساهمة في بناء اللعب والوصول إلى مرمى المنافسين.

كما أن رحيل إمام عاشور في حال حدوثه سيضع الأهلي أمام مهمة صعبة لتعويضه في وقت فقد خلاله الفريق بالفعل أكثر من لاعب في وسط الملعب خلال الميركاتو الحالي.

رحيل ديانج وبن رمضان يزيد تمسك الأهلي

ويزداد تمسك الأهلي بإمام عاشور في ظل رحيل المالي أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني إلى جانب انتقال التونسي محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري.

وبالتالي فإن الموافقة على رحيل عاشور ستعني خسارة ثالث عنصر مهم في وسط الملعب خلال فترة قصيرة وهو ما قد يضع الجهاز الفني في مأزق قبل بداية الموسم.

ولهذا السبب أصبح الحفاظ على اللاعب جزءًا من خطة الأهلي لإعادة بناء خط الوسط وليس مجرد قرار يتعلق برفض عرض احتراف.

قرار شامل.. لا رحيل لأي لاعب

ولم يقتصر موقف الأهلي على إمام عاشور وحده إذ اتخذت الإدارة قرارًا بعدم مناقشة أي عروض احترافية تخص لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية سواء كانت عروضًا رسمية أو اتصالات ودية.

ويستهدف القرار غلق الباب أمام موجة جديدة من العروض التي قد تؤثر في تركيز اللاعبين خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم.

وتخشى إدارة الأهلي من أن الموافقة على رحيل لاعب واحد قد تفتح الباب أمام لاعبين آخرين للمطالبة بالرحيل خصوصًا في ظل وجود اهتمام بعدد من عناصر الفريق.

3 أسباب وراء تشدد الأهلي

ويستند القرار الأهلاوي إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ يأتي في مقدمتها الحفاظ على التركيز داخل الفريق قبل انطلاق الموسم وعدم السماح باستمرار حالة الجدل الخاصة بالعروض والانتقالات.

أما السبب الثاني فيتمثل في وجود عروض أو اهتمامات بعدد من اللاعبين الآخرين مثل ياسر إبراهيم ومصطفى شوبير ومروان عطية وبالتالي فإن السماح برحيل إمام عاشور قد يدفع بقية اللاعبين إلى التفكير في خوض تجارب احترافية جديدة.

بينما يرتبط السبب الثالث بالقيمة المالية للعروض المقدمة والتي لا ترى إدارة الأهلي أنها تعكس القيمة الحقيقية للاعبي الفريق أو تتناسب مع صعوبة تعويضهم خلال الوقت الحالي.

الأهلي يتحرك لتأمين مستقبل إمام عاشور

وفي الوقت الذي يرفض فيه الأهلي فكرة بيع إمام عاشور تتحرك الإدارة في اتجاه آخر للحفاظ على اللاعب لفترة أطول من خلال تقديم عرض لتجديد عقده الذي يتبقى فيه موسمان.

وتسعى الإدارة إلى حسم ملف التجديد مبكرًا ليس فقط لمنع رحيله ولكن أيضًا لتأكيد مكانته ضمن خطط النادي المستقبلية وغلق الباب أمام التكهنات المتعلقة بمستقبله.

وفي المقابل لا توجد أزمة بين اللاعب والنادي بسبب العروض الخارجية حيث يؤكد الأهلي أن إمام عاشور لم يثر أي مشكلة داخل معسكر الفريق وأنه ملتزم بصورة طبيعية مع الجهاز الفني وزملائه.