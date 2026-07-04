بعد إنجاز المونديال .. محمد صلاح على رأس الصفقات المجانية في العالم

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر حصد الإشادات العالمية بعدما اختارته شبكة "GiveMeSport" البريطانية ضمن قائمة أفضل اللاعبين المتاحين للانتقال مجانا في سوق الانتقالات وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء اختيار صلاح بعد مساهمته البارزة في قيادة الفراعنة إلى دور الـ16 للمونديال للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

كأس العالم يعيد تسليط الضوء على صلاح

أكدت الشبكة البريطانية أن الأداء اللافت الذي يقدمه محمد صلاح في كأس العالم أعاد تسليط الضوء على قيمته الفنية الكبيرة وجعله واحدا من أكثر اللاعبين جذبًا للاهتمام في سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن النجم المصري يعد من أبرز الأسماء التي قد تكون متاحة مجانا في حال انتهاء ارتباطه الحالي دون التوصل إلى اتفاق جديد.

مستقبل مفتوح على أكثر من وجهة

وأوضح التقرير أن مستقبل محمد صلاح لا يزال مفتوحا أمام عدة خيارات بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، والدوري الأمريكي إلى جانب اهتمام من أندية في الدوري التركي.

ورغم كثرة التكهنات، فإن تركيز قائد منتخب مصر ينصب حاليا على مواصلة مشواره مع الفراعنة في كأس العالم، والسعي لتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

الأهلي السعودي يترقب موقف صلاح

في الوقت نفسه، يواصل النادي الأهلي السعودي دراسة إمكانية التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية ضمن خطة تدعيم صفوفه بإحدى أبرز الصفقات العالمية.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن النادي السعودي بدأ اتصالات مبدئية للاستفسار عن موقف اللاعب وشروطه، في إطار تقييم إمكانية إتمام الصفقة، دون الوصول حتى الآن إلى مرحلة المفاوضات الرسمية.

تألق يزيد من قيمته

يواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع منتخب مصر في مونديال 2026 بعدما لعب دورا محوريا في قيادة الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية، وهو ما ساهم في ارتفاع أسهمه داخل سوق الانتقالات، وجعله محط اهتمام العديد من الأندية الباحثة عن صفقة استثنائية خلال الصيف الحالي.